Festa della Polenta, tutto pronto per la 443esima edizione

Domenica a Vernio 500 figuranti sfileranno per le vie del paese alle 12,30 la tradizionale distribuzione della polente con l'arringa. Per l'occasione si potranno degustare anche i Miserini

Tutto pronto domenica 10 marzo per la 443esima edizione della Festa della Polenta di Vernio , una delle rievocazioni storiche più antiche in Toscana.

“La festa rappresenta per Vernio l'evento più importante dell'anno, con il quale si celebra la storia del territorio legata a quella del nobile casato de’ Bardi, che per cinque secoli ha governato questi territori - ha ricordato il sindaco Giovanni Morganti - è un evento che valorizza Vernio, la Val di Bisenzio e le nostre risorse”.

Il Corteggio storico e la distribuzione del piatto della tradizione in piazza - polenta dolce, aringhe e baccalà - sono il clou della Pulendina, che rievoca la terribile carestia del 1512 conseguenza dell'invasione spagnola e del Sacco di Prato. La popolazione locale allora si salvò grazie all’intervento dei Conti Bardi e alla distribuzione della polenta di castagne. Dalla fine del XVI secolo la manifestazione si celebra la prima domenica di Quaresima con l‘obiettivo di mantenere vivo il legame con la storia ma anche di valorizzare tutti i derivati della castagna. “Un atto - ha messo in evidenza il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani - che creò quello spirito di comunità che ha sempre contraddistinto Vernio e la contea dei Bardi, rimasta fino all'epoca napoleonica, e oggi celebrato da una comunità che ancora lo ricorda".

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vernio e organizzata dalla Società della Miseria, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Prato e la partecipazione della Federazione Italiana Giochi Storici,

La giornata di domenica inizia alle 9.30 con la partenza del Corteggio Storico. Alle 11.30 la lettura della “storica pergamena” e alle 12.30 via alla distribuzione di polenta dolce, aringhe e baccalà secondo la tradizione. Nel pomeriggio esibizioni dei gruppi storici ospiti, stand gastronomici tipici con preparazioni a base di farina di castagne.

Partecipano alla rievocazione oltre una decina di gruppi storici e circa 500 figuranti, oltre al Gruppo della Società della Miseria di San Quirico di Vernio e al gruppo storico dei Conti Bardi, ci saranno il gruppo dei Valletti del Comune di Prato, il Gruppo storico della Giostra del Saracino di Arezzo, il Gioco del Ponte di Pisa, il Calcio Storico fiorentino, la Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, il Palio di Tiro con l’arco di Pescia e il Palio degli Arcieri di Montopoli, il Gruppo storico Cerreto Guidi, il Gruppo Storico di Montemurlo, la società filarmonica Giuseppe Verdi di Luicciana, i rappresentanti dei Polentari d'Italia e della Federazione Italia Giochi storici. Lo spettacolo di chiusura con danza e giochi di fuoco sarà a cura dell’associazione sportiva Lumen Invoco.

La Festa della Polenta valorizza tutti i derivati della castagna. Coltura tradizionale e storica del territorio di Vernio, la castagna è stata la regina della gastronomia fino al dopo guerra. Le castagne vengono gustate bollite con il finocchio o arrostite. Vengono poi essiccate e gustate in numerosi piatti e zuppe, oppure macinate per la produzione della farina, dalla quale nasce la famosa pattona, la polenta di farina di castagne.

La Società della Miseria, inoltre, durante la festa ha lanciato un prodotto dolce molto apprezzato, i Miserini, una rielaborazione degli zuccherini di Vernio.





