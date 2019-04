Al questore di Prato Alessio Cesareo non sono proprio piaciuti i fischi e le contestazioni che sono stati rivolti al prefetto Rosalba Scialla e anche a lui, durante la cerimonia in piazza delle Carceri per la Festa della Liberazione come risposta all'autorizzazione che entrambi hanno dato alla manifestazione di Forza Nuova dello scorso 23 marzo, giorno in cui ricorrevano i 100 anni dalla nascita del fascismo.

Secondo quanto riportato oggi 27 aprile, dal Corriere fiorentino, il questore ha annunciato al ministero dell’Interno che la questura denuncerà tutti quegli iscritti all’Anpi ritenuti responsabili della contestazione. La comunicazione è avvenuta tramite un telex «urgente» inviato proprio il 25 aprile a termine della cerimonia per il 74esimo anniversario della Liberazione. Il questore ricostruisce i fatti anche sulla base dei cartelli di protesta acquisiti dai poliziotti al termine della celebrazione perchè, si legge nel telex pubblicato dal Corriere, riportano "frasi considerate non rispondenti alla solennità della manifestazione. I soggetti ritenuti responsabili di questi comportamenti, che sono in corso di identificazione, saranno segnalati all’autorità giudiziaria».

Infine il sindaco Matteo Biffoni ha rilasciato all'Ansa dichiarazioni più distensive delle varie parti politiche intervenute ma senza fare sconti al questore: "Credo che Prato non abbia bisogno di nuove tensioni: e questo lo dico a tutte le parti in causa. Lunedì chiederò al questore Cesareo di chiarire le ragioni giuridiche delle sue dichiarazioni. Le contestazioni capitano in democrazia - sottolinea Biffoni - Capitano alle persone pubbliche, che siano ministri, prefetti e questori. Credo che una carica con tanta responsabilità verso l'ordine pubblico e la sicurezza della terza città del centro Italia, come il nostro questore, possa affrontare senza scomporsi le emozioni di chi la pensa in modo diverso da lui".

conferma che la Digos ha presentato denuncia contro ignoti ipotizzando il reato di vilipendio al governo, previsto dall'articolo 290 del codice penale.Ai magistrati il compito di verificare se fischi e cartelli possano essere considerati vilipendio o il semplice esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero. Nel caso si optasse per la prima ipotesi, la denuncia deve passare un secondo vaglio per sfociare in un procedimento anzichè in un'archiviazione. Il prefetto e il questore sono autorità tutelate dall'articolo 290? La risposta arriverà solo nei prossimi giorni.Intanto in città infuria la polemica. La più arrabbiata èche definisce tale denuncia "ridicola e intimidatoria. Ridicola perché se si denunciassero i fischi alle iniziative pubbliche tutte le Procure sarebbero intasate di lavoro. Intimidatoria perché proviene da un funzionario dello Stato che per di più rivelerebbe di aver già individuato i "colpevoli" prima ancora di averli identificati. Considerando la pessima gestione della recente vicenda relativa alla manifestazione di Forza Nuova, sarebbe una ulteriore prova di inadeguatezza. Se dovessero concretizzarsi le presunte denunce risponderemmo difendendo, l'immagine e i diritti dell'Anpi in ogni sede, nonché i cittadini, iscritti o no all’associazione, che risultassero identificati".La tensione è altissima. Ilcandidato alle europee per la lista 'La Sinistra' ha annunciato che lunedì presenterà un'interrogazione urgente in Parlamento in cui chiederà la rimozione di questore e prefetto.Un'interrogazione sarà presentata anche dagli onorevoli Antonello Giacomelli e Gabriele Toccafondi. Durissimo in particolareche definisce la linea d'azione del questore "pirandelliana. Tanto tollerante, accondiscendente e accomodante con Forza Nuova a cui consente di celebrare, violando la legge, il centenario del fascismo, quanto minaccioso e intimidatorio verso l’Anpi ed i cittadini che esercitano liberamente quel diritto alla critica e al dissenso che invece la Costituzione e la legge garantiscono a tutti. Stiamo assistendo - prosegue Giacomelli - ad uno strano crescendo che parte dall’autorizzazione a Forza Nuova, prosegue con la illegittima schedatura dei giornalisti compiuta in quella occasione per finire a questa sorprendente iniziativa. Un crescendo che chi volesse pensar male troverebbe perfettamente funzionale ad alimentare artificialmente uno scontro “ideologico” che distorca ed inquini il confronto politico in atto sui temi reali della città. Spero di sbagliarmi. E soprattutto spero che lo “strano crescendo” finisca qui. La città si aspetta di vedere impegno e determinazione nella repressione dei furti o dello spaccio di droga più che in simili improprie e discutibili iniziative".