Festa della liberazione a Vernio, appuntamento al Parco Memoriale per una giornata di celebrazioni

Domenica 18 settembre il Comune di Vernio ricorda la battaglia della Torricella e la liberazione dal nazifascismo, in programma una cerimonia militare e la visita alle postazioni difensive ricostruite nell'area del Parco

Domenica 18 settembre il Comune di Vernio ricorda la battaglia della Torricella e la liberazione dal nazifascismo. L'appuntamento e alle 11.30 al Parco Memoriale della Torricella, uno dei luoghi più significativi per la storia della Seconda guerra mondiale in Toscana, con una cerimonia a cui parteciperà anche Michael Cox, il figlio del capitano inglese D.T. Cox, comandante delle truppe di Liberazione alleate a Prato e governatore militare della città nel 1945.Alle 8. sarà possibile raggiungere il Parco Memoriale con un itinerario trekking guidato dal CAI sezione di. Montepiano con partenza da San Quirico, mentre alle 9.sarà la volta dei ciclisti guidati dall'associazione Valbisenzio Bike che guiderà un'escursione in mountain bike fino al passo della Torricella. Alle 9.15 verrà aperta l'esposizione permanente sulla Linea Gotica a cura dell'associazione Linea Gotica alta Val Bisenzio e dalle 10.45 isono previste visite guidate alle postazioni difensive ricostruite nell'area del Parco Memoriale per il racconto della ricostruzione statica di un campo minato difensivo.

Al termine della cerimonia militare a cura di Unuci Prato e dei saluti delle autorità intervenute, sé previsto un momento conviviale presso la Baita degli Alpini a Risubbiani

(Montepiano). In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso l'ex fabbrica Meucci, via della posta vecchia 1, Mercatale di Vernio.

Le iniziative legate alla Liberazione di Vernio proseguiranno domenica 2 ottobre alle ore 16.30 in palazzo comunale con la presentazione del volume “La vera luce della democrazia. Adon Toccafondi antifascista, partigiano, massone” di Andrea Giaconi, in dialogo con Luisa Ciardi, storica della Fondazione Cdse.

