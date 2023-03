30.03.2023 h 07:34 commenti

Festa del volontariato all'Auser con l'inaugurazione di due nuovi mezzi

I mezzi, uno dei quali attrezzato per i portatori di handicap, serviranno per l'accompagnamento sociale. Nel corso dell'iniziativa presentati i tanti servizi che vengono offerti dall'associazione

Grande successo per la Festa del volontariato organizzata dall'Auser di Prato. Nella sede di via Aniene, lo scorso fine settimana, sono stati inaugurati per l'occasione due nuovi mezzi che serviranno per il servizio di accompagnamento sociale, uno dei quali attrezzato per i portatori di handicap. Al taglio del nastro hanno partecipato il rappresentante regionale Andrea Cambi e l'assessore del Comune di Prato Giacomo Sbolgi. Quest'ultimo ha sottolineato l'importanza che riveste il mondo del volontariato del quale lui stesso ha fatto parte. “Auser – ha detto l'assessore – offre un servizio di cui siamo soddisfatti e risolve molti problemi legati alla quotidianità dei cittadini. Questo avviene in convenzione con la Società della salute, un accordo che ormai va avanti da diversi anni e a cui riconosciamo pieno merito”.

L'Auser è presente a Prato, come nel resto d'Italia, dal 1993 e si distingue per le azioni in risposta dei bisogni dei cittadini. “La primissima mission – ha spiegato Cambi – è il supporto all'invecchiamento attivo e per l'apprendimento permanente con la promozione di attività per dare modo agli anziani di sentirsi parte attiva e protagonista della comunità”.

Il presidente, Antonio Potenza, ha ricordato come il ventaglio di Auser si sia ampliato tanto che l'associazione è diventata un'occasione per tante persone che vanno in pensione per svolgere un servizio attivo di risposta ai bisogni della collettività”.



Edizioni locali collegate: Prato

