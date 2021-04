30.04.2021 h 11:28 commenti

Festa dei lavoratori, sarà online la celebrazione del Primo Maggio dei sindacati

Diretta su Facebook e Youtube con i discorsi dei segretari di Cgil, Cisl e Uil oltre alle testimonianze dei lavoratori. Il Comune deporrà una corona d'alloro al monumento ai Caduti e agli invalidi del lavoro

Sarà un Primo Maggio on line anche quest’anno quello dei sindacati, causa pandemia e relative restrizioni. Una mattinata in diretta (dalle 10,30) per la Festa dei lavoratori promossa da Cgil, Cisl e Uil Prato su una pagina Facebook creata per l’evento ( https://www.facebook.com/Primomaggioprato ) e su un canale YouTube altrettanto dedicato ( https://www.youtube.com/channel/UCd_5LHUiuR645WMn66r03jg ): testimonianze di lavoratrici e lavoratori, gli interventi dei tre segretari territoriali confederali, contributi video.

Nonostante le limitazioni del periodo, il Comune non rinuncia invece a celebrare un valore primario per la città come il lavoro. Il sindaco Matteo Biffoni, insieme al Gonfalone comunale, partiranno da piazza del Comune alle 9.45 per recarsi in piazza Cardinale Niccolò, dove alle 10 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai Caduti e agli invalidi del lavoro. La cerimonia, breve ed essenziale, si terrà nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. È prevista la partecipazione simbolica delle principali sigle sindacali Cgil-Cisl-Uil, con un proprio rappresentante.