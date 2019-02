09.02.2019 h 17:26 commenti

Festa al Pantarei, controllo a sorpresa: prescrizioni e multa

Vigili del fuoco e polizia municipale alla Casa del Popolo di Coiano dove il circolo Pantarei stava ospitando la festa de "Gli orfani dello 06" con l'ex dei Cugini di Campagna Nick Luciani. Riscontrate irregolarità. Il presidente: "Dovremo pagare una sanzione e rispettare alcune prescrizioni"

Qualche passaggio burocratico non rispettato, uscite di sicurezza da mettere a posto e qualche altra piccola irregolarità. E' quanto hanno riscontrato i vigili del fuoco e la polizia municipale intervenuti intorno alla mezzanotte di ieri, venerdì 8 febbraio, alla Casa del Popolo di Coiano in via Bisenzio a San Martino dove il circolo Pantarei stava ospitando la festa organizzata da 'Gli orfani dello 06' con la presenza di Nick Luciani, ex del gruppo Cugini di Campagna. Un controllo di routine che ha portato a rilevare alcune irregolarità: “La festa si è svolta secondo il programma, insomma non c'è stata interruzione – il commento del presidente del circolo, Mario Bensi – dovremmo rispettare alcune prescrizioni e pagare una sanzione. Si tratta di piccoli accorgimenti sulle uscite e di adempimenti sulle licenze. Faremo tutto quello che è stato prescritto dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale”.

Gli agenti della Municipale dovranno accertare se l'agibilità rilasciata al circolo comprenda anche le attività del Pantarei, se il numero dei partecipanti alla festa era in linea con la capienza riconosciuta al locale e se l'evento rientra tra quelli per i quali il circolo è autorizzato. Altre valutazioni, invece, competono ai vigili del fuoco.

La Casa del Popolo di Coiano è una delle sedi storiche della sinistra pratese, casa di tanti congressi del Pci prima e in seguito del Pds e dei Ds e punto focale di tante svolte interne al partito.

nt