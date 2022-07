30.06.2022 h 08:28 commenti

Festa agli orti sociali di Oste con le più belle canzoni di Fossati, Paoli e Vanoni

Appuntamento la sera del 4 luglio. Sul palco la Fossati project band. Prima del concerto merenda/cena organizzata dai gestori degli appezzamenti di terra (necessaria la prenotazione)

Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con l'associazione Il villaggio, promuove un'iniziativa a carattere socio-culturale. Per una sera, lunedì 4 luglio alle 21.30, gli orti sociali di via Pola a Oste diverranno il palcoscenico di “Metti una sera con...”, un concerto dedicato ai più bei brani di Ivano Fossati, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Sul palco la “Fossati project band” con Stefano Rotring, pianoforte e voce, Maela Chiappini voce solista Diego Lopilato, chitarra acustica. L'ingresso è libero, mentre è richiesta la prenotazione per la merenda/cena organizzata dai gestori degli orti sociali alle ore 20, prima del concerto (per prenotarsi scrivere a angelo.festa65@gmail.com ).«Gli orti sociali sono un bello spazio di socialità, dove non ci si ritrova solo per coltivare un appezzamento di terra, ma anche per fare merenda insieme e scambiare due chiacchiere - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Alberto Fanti - questa serata è un'ulteriore opportunità per ritrovarsi e vivere una bella serata di musica».Sono quaranta gli appezzamenti che compongono gli orti sociali e a breve il Comune pubblicherà il bando per l'assegnazione di due terreni che sono rimasti liberi. Gli orti sociali, inoltre, ultimamente sono i protagonisti di “Diversamente orto”, che impegna, nelle vesti di contadini, i ragazzi del centro diurno per persone disabili La Tarta-ruga.