Festa a Villa Fiorita per i cento anni di Maria Sanesi

Alla centenaria, che ha spento le candeline ieri domenica 14 gennaio, è stato consegnato il gigliato d’argento della città. È una delle tante donne che con il suo lavoro ai telai ha contribuito a far crescere e sviluppare Prato

Festa di compleanno condivisa da un intero quartiere per Maria Sanesi, che domenica 14 gennaio ha compiuto 100 anni.

Per farle gli auguri, con tanti parenti e amici, si è mobilitata praticamente tutta la comunità di via delle Lastre e Villa Fiorita. Sì perché Maria, cent’anni portati con grande lucidità, è conosciuta e amata da tutti per il suo straordinario carattere accogliente e pronto all’incontro con le persone. La consigliera comunale Paola Tassi, a nome del sindaco e dei pratesi, le ha consegnato il gigliato d’argento della città. Maria - a completamento della festa - ha già annunciato a don Andrea Cerretelli, parroco di Galcetello, di voler organizzare una celebrazione per ricordare tutte le persone che, nel corso della sua lunga vita, ha incontrato e le hanno voluto bene.

Maria Sanesi da giovanissima ha vissuto a La Querce, spostandosi a Villa Fiorita dopo il matrimonio con Virgilio Bruni. È una delle tante donne - come ha ricordato la consigliera Paola Tassi - che con il suo lavoro ai telai ha contribuito a far crescere e sviluppare Prato. Ancora oggi non si dà per vinta, ricama, canta antiche canzoni pratesi, e soprattutto è sempre pronta a dialogare amabilmente con tutti.





