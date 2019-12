19.12.2019 h 19:08 commenti

Ferzan Özpetek ed Edoardo Leo all'Omnia per il lancio de "La Dea della Fortuna"

Il regista e l'attore saranno stasera tra il pubblico in sala.L'evento rientra nell'ambito delle celebrazione per i primi dieci anni della multisala pratese

In occasione del suo decimo compleanno , il Giometti cinema Multiplex Omnia Center ha organizzato una serie di eventi dedicati agli amanti del cinema a Prato.

Dopo l'incontro con Marco D'Amore in occasione della proiezione del suo "L'immortale" - che ha visto la presenza di oltre 600 persone - stasera venerdì 20 dicembre alle 20 sarà la volta del regista Ferzan Özpetek e di Edoardo Leo, coprotagonista con Stefano Accorsi de "La Dea della Fortuna", in uscita nelle sale italiane dal 19 dicembre.

"La Dea Fortuna" è il tredicesimo film di Ferzan Ozpetek e per il regista turco segna un ritorno a una vicenda che si svolge nella sua città d'adozione (Roma) dopo "Rosso Istanbul", ambientato nel luogo che gli ha dato i natali, e "Napoli velata", il cui intreccio si snodava fra le vie di Napoli. E’ anche una nuova incursione nel territorio in cui l'autore de "Il bagno turco" si muove meglio: quello del melò.

Ozpetek si ritrova infatti a parlare ancora una volta d'amore e, avvalendosi di una colonna sonora che comprende la bellissima e struggente “Luna diamante” (cantata da Mina e scritta e composta da Ivano Fossati), si inoltra tra i misteri e i palpiti del cuore umano.

"La Dea Fortuna" è stato girato in parte in Sicilia, in particolare a Bagheria, e si basa su un copione scritto dallo stesso Ozpetek insieme a Gianni Romoli (suo collaboratore per altri 8 film) e la pratese Silvia Ranfagni.