Ferroviere di Vernio muore sull'A12: con la moto è finito contro un camion

Tragedia nel tratto compreso tra i caselli di Massa e di Carrara. Il mezzo pesante aveva rallentato per la presenza di un cantiere stradale. La vittima aveva 64 anni

E' finito con la sua moto Bmw sotto un camion che aveva rallentato per un cantiere stradale, sull'autostrada A12 tra Massa e Carrara. E' morto così, verso le 10.20 di ieri mattina 7 agosto, Andrea Marzoppi, ferroviere di 64 anni che abitava a Vernio. Un'altra tragedia per la Val di Bisenzio, dopo il terribile incidente di Migliana costato la via ad Eliano Pacini ( LEGGI ).

Marzoppi è stato immediatamente soccorso e il 118, oltre alle ambulanze, ha fatto alzare in volo anche l'elicottero Pegaso 3. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare: il terribile schianto contro il camion non ha lasciato scampo al 64enne, che era sposato e lavorava per Rete ferroviaria italiana.

La polizia stradale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco, dovrà ora ricostruire con esattezza quello che è accaduto anche se la dinamica sembra piuttosto chiara: Marzoppi, in sella alla sua moto, si deve essere accorto troppo tardi del camion che aveva rallentato e non è riuscito a frenare in tempo e a evitare l'urto con la parte posteriore del mezzo pesante.