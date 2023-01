20.01.2023 h 11:42 commenti

Ferrovia, ripartono i lavori sulla Prato-Bologna: fino a novembre disagi per i pendolari

Da domani via alla seconda tranche dell'intervento strutturale per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci sulla Direttissima. Circolazione dei treni sospesa per 18 finesettimana

Si annuncia un anno difficile per i pendolari che utilizzano il treno sulla tratta Prato-Bologna, in primo luogo quindi per chi abita in Val di Bisenzio. Ripartiranno domani, sabato 21 gennaio, i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci.

L’avvio delle attività è previsto a partire dalle 9.30 di sabato, con chiusura della linea fra Pianoro e Prato fino alle 16.30 di domenica 22. Lo stesso schema si ripeterà anche nel fine settimana successivo – 28/29 gennaio – e in altri 16 week end individuati fra quelli non interessati da festività e ponti. Il servizio ferroviario sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato, con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana) e con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio/Vaiano e Prato.



Da lunedì 30 gennaio a venerdì 9 giugno e da lunedì 11 settembre a venerdì 10 novembre, nei giorni feriali, la tratta Pianoro – San Benedetto Val di Sambro resterà chiusa dalle 9 alle 13. Da lunedì 11 giugno a domenica 10 settembre la chiusura interesserà la tratta Pianoro – Vernio e sarà totale da sabato 12 agosto mentre fino a tale data, nella sola tratta San Benedetto Val di Sambro - Vernio, il passaggio dei treni verrà garantito nelle fasce orarie 5-9 e 16-22. Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile.

L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, è indispensabile per garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa, ma complessivamente tutto il traffico ferroviario ne beneficerà, in termini di più regolarità e maggiore potenzialità della linea. Completata nel 2021 la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio – Prato, le attività riprendono quest’anno come da programma. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2025.

"L’operatività dei cantieri per il 2023 - viene spiegato - è stata programmata in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità pendolare". I nuovi orari invernali (validità fino a sabato 10 giugno) sono consultabili nelle stazioni e sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. I servizi sostitutivi sono stati concordati da Rfi e imprese ferroviarie con Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Istituzioni locali e comitati pendolari. Nessuna modifica al servizio sulla linea Alta velocità Bologna – Firenze.

Le attività più complesse che verranno avviate quest’anno sono quelle di allargamento delle 17 gallerie all’interno delle quali corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa delle 17 gallerie è lunga oltre 7 chilometri. Per tutte sarà necessaria la fresatura delle volte, l’abbassamento del piano del ferro e l’adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni.