Ferragosto al Museo di Palazzo Pretorio: apertura straordinaria dalle 10 alle 22 e entrata gratuita per tutti

Un’occasione unica per chi sarà in città anche per visitare la mostra “Dopo Caravaggio". Per ragioni organizzative e nel rispetto della normativa anti-Covid è obbligatoria la prenotazione

Un'apertura straordinaria per festeggiare un giorno speciale: per Ferragosto il Museo di Palazzo Pretorio resterà aperto dalle 10 alle 22. Un’occasione unica per chi sarà in città, perché l’entrata sarà gratuita sia per la collezione permanente che per la mostra “Dopo Caravaggio. Il Seicento Napoletano nelle Collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito”.

Una proposta interessante anche per le famiglie con bambini, che potranno effettuare la visita accompagnate dallo speciale “Family Kit” che viene distribuito gratuitamente in biglietteria: contiene tanti giochi e curiosità per entrare in contatto con il Museo e le opere divertendosi.

Per ragioni organizzative e nel rispetto della normativa anti-Covid è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare tel. 0574 24112 0574 1837860 mail prenotazioni.museiprato@coopculture.it.