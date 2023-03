10.03.2023 h 14:19 commenti

Fermento nell'edilizia scolastica, aperto il cantiere della "scuola di legno" al Polo di via Reggiana

Il presidente della Provincia Simone Calamai ha fatto un sopralluogo. Intanto stamani c'è stata l'inaugurazione della riqualificazione della scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi” di Novello a Montemurlo

Una scuola superiore che sta per nascere e una dell'infanzia che è stata inaugurata. Simone Calamai nella sua duplice veste di presidente della Provincia e di sindaco di Montemurlo ha visitato il cantiere della scuola di legno in via Reggiana e ha tagliato il nastro alla materna Loris Malaguzzi a Montemurlo, oggetto di una ristrutturazione che ha puntato sull'efficientamento energetico, ma anche sull' aspetto ambientale con la realizzazione di un nuovo giardino.

Scuola di legno. Il piano terra ospiterà un ampio ingresso con altezza a doppio volume, la portineria, dotata di un servizio igienico, e cinque aule di 50 mq per le attività ordinarie. Prevista anche l’aula morbida per i ragazzi disabili e un blocco bagni. I due piani saranno collegati da una scala, al di sotto della quale è previsto un locale per apparecchiature antincendio e un locale tecnico, e dall'ascensore. Al piano superiore si troveranno le restanti cinque aule, con le medesime superfici di quelle al piano inferiore, la sala insegnanti con archivio e un servizio igienico. L’edificio si sviluppa su 600 mq, con una lunghezza di circa 35 m sul lato lungo e 17,5 m sul lato corto, per un’altezza di circa 9 metri. Il progetto punta a mettersi in relazione con il tessuto produttivo e industriale che caratterizza la città di Prato. La nuova scuola verrà realizzata completamente in legno, fatto salvo per le fondamenta in cemento armato e alcune parti in carpenteria metallica. Saranno presenti un impianto fotovoltaico e pompe di calore ad alta efficienza. Nella parte esterna dell’edificio, in cui si è cercato di mantenere quante più specie arboree possibili, sarà realizzata una piazza con aiuole e sedute. L’intervento verrà finanziato con fondi provinciali, per un totale di 2.400.000 euro.

“Un cantiere importante, anche dal punto di vista economico, che sta andando avanti nel rispetto della sicurezza sul lavoro. - ha dichiarato il presidente Calamai - La realizzazione di questa scuola in tempi più veloci possibili significa dare respiro a quella che è un’esigenza delle scuole superiori della Provincia di Prato, ovvero la necessità di nuovi spazi per la didattica. Questo è inoltre un luogo pensato per una didattica innovativa e un edificio che garantirà un elevato comfort agli studenti e a tutti quelli che lo vivranno”.

Scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi. L'edificio è stato messo in sicurezza antisismica attraverso un lavoro che ha visto riportare la struttura allo scheletro ed effettuare, poi, tutti i rinforzi dei pilastri e delle strutture portanti. Attenzione anche al comfort termico ed acustico e al risparmio energetico. Sono stati, infatti, sostituiti tutti gli infissi, sono stati rifatti gli impianti elettrici e di riscaldamento, mentre l'edificio è stato isolato attraverso l'installazione sulle pareti esterne di un “cappotto” termico, che manterrà una temperatura più gradevole sia d'estate che d'inverno.

Tra le altre migliorie apportate dal Comune di Montemurlo alla scuola, i lavori hanno visto spostare l'ingresso principale sul lato posteriore verso il parco (non più su via Rosselli). I genitori, infatti, adesso possono lasciare l'auto nei nuovi parcheggi su via Carducci e raggiungere l'asilo passando dal giardino. Anche l'area giochi della scuola è stata spostata sul lato posteriore, verso il parco ed è stata completamente rinnovata: sono stati piantati nuovi alberi ed è stata creata un'area giochi sicura con un tappetto anti - urto in gomma colata. Un intervento del valore di 650 mila euro, inserito all'interno del progetto di rigenerazione urbana del nuovo centro cittadino di Montemurlo. "È importante ciò che si impara a scuola ma anche come si sta a scuola. - sottolinea l'assessore Antonella Baiano - Qui i bambini hanno un ambiente bello e confortevole che favorisce il benessere di alunni e insegnanti e, sono certa, anche un miglior apprendimento".