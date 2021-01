25.01.2021 h 12:53 commenti

Fermato per un controllo, mostra patente e carta d'identità di un altro: denunciato

L'intervento durante un controllo degli agenti della polizia municipale che sono riusciti a smascherare un 46enne. Nei suoi confronti anche la sanzione da 5.100 euro per guida senza patente e il fermo dell'auto

Fermato per un controllo da una pattuglia della polizia municipale, prima ha esibito una fotocopia della patente di guida. Poi, sollecitato dagli agenti, insospettiti dalle motivazioni vaghe sulla mancanza della patente originale, ha tirato fuori una carta d'identità. Peccato, però, che entrambi i documenti non erano suoi bensì di un connazionale. E' successo nei giorni scorsi e la Municipale ha denunciato un cittadino cinese di 46 anni, residente a Prato. Le accuse per lui sono produzione ed uso di documento falso e sostituzione di persona. L'uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita, con un verbale di 5.100 euro, mentre il veicolo su cui si trovava è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

