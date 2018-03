24.03.2018 h 12:20 commenti

Fermato per un controllo e trovato con cocaina e hashish: ritirata la patente

Nei guai un 26enne che era in auto con un amico. Denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare se stava guidando sotto effetto di stupefacenti

Un pratese di 26 anni si è visto ritirare la patente dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nel corso di un controllo effettuato questa notte, 24 marzo, in via Strozzi. Sono stati i poliziotti di una Volante a fermare l'auto condotta dal giovane. A bordo anche un altro ragazzo pratese di 23 anni. Dal controllo, sono saltate fuori due bustine con all'interno 1,2 grammi di cocaina e un grammo di hashish. I due giovani hanno detto di detenerla a scopo di uso personale e quindi sono stati solo segnalati in prefettura e non denunciati per lo spaccio. Quando i poliziotti hanno però chiesto al conducente di sottoporsi agli esami per accertare se stava guidando sotto effetto di stupefacenti, il giovane ha rifiutato. E' stato così denunciato per questo motivo con il contestuale ritiro della patente di guida.

Edizioni locali collegate: Prato

