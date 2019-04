29.04.2019 h 18:42 commenti

Fermato per un controllo dalla polizia, offre agli agenti mille euro per evitare guai

Protagonista un 28enne, irregolare in Italia, che ha cercato di corrompere i poliziotti che stamani all'alba lo hanno intercettato in via Cavour

Quando è stato fermato dagli agenti della Volante, non ha battuto ciglio: ha preso una mazzetta da mille euro e l'ha offerta ai poliziotti perché chiudessero un occhio. Ma alla fine non solo ha perso i soldi, che sono stati sequestrati come prova del reato, ma è stato anche denunciato per istigazione alla corruzione. Si tratta di un cinese di 28 anni fermato stamani, 29 aprile, alle 5 di mattina in via Cavour. Il cinese è risultato anche non in regola con il permesso di soggiorno, al pari del 34enne connazionale che si trovava con lui. Naturalmente, essendo irregolare, non aveva nemmeno la patente di guida.

