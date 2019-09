05.09.2019 h 12:48 commenti

Fermato per un controllo, dà il nome del protagonista di una serie tv e poi aggredisce i carabinieri

Ha detto ai militari di chiamarsi Oliver Queen (come il personaggio di Arrow), poi si è scagliato contro di loro e li ha minacciati di morte prima di essere ammanettato e arrestato

Fermato per un controllo in piazza Duomo, ha dato un nome di fantasia ai carabinieri, prendendolo da una serie tv. Poi, una volta scoperto, li ha aggrediti e minacciati a più riprese, finendo per essere arrestato con le accuse di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. E' successo ieri 4 settembre e in manette è finito un 33enne albanese, con una lunga sfilza di precedenti.

Il giovane, quando la pattuglia di militari gli ha chiesto i documenti, ha detto di non averli con sé ma di chiamarsi Oliver Queen (protagonista della serie tv "Arrow", a sua volta ispirata da un fumetto). Durante le fasi di identificazione è sopraggiunta una donna che, conoscendo già il 33enne, ha detto ai carabinieri quale era il suo reale nome. A quel punto l'albanese ha prima acconsentito a mostrare la carta d'identità, ma poi l'ha strappata dalle mani del militare, aggredendolo fisicamente e sfilandogli la bandoliera. Con non poca fatica l'esagitato è stato quindi bloccato e ammanettato. Da successivi accertamenti è risultato che il giovane era già sottoposto ad obbligo di firma.