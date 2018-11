26.11.2018 h 11:28 commenti

Fermato mentre viaggia su una bici rubata, nel garage di case ne aveva altre cinque

I carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 61enne. In corso gli accertamenti per trovare i proprietari dei cinque mezzi recuperati

E' stato sorpreso mentre viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica rubata sabato 24 novembre in centro storico e nel garage della sua casa, in via Borgioli, sono state trovate altre cinque bici di dubbia provenienza, sulle quali sono in corso gli accertamenti. Per questo motivo un cittadino cinese di 61 anni è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. La bicicletta recuperata è stata già restituita al proprietario. I carabinieri stanno ora cercando di trovare i proprietari degli altri cinque mezzi, uno dei quali elettrici, che erano nella disponibilità del 61enne ma dei quali non è stato in grado di rivendicare il possesso legittimo.







