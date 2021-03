22.03.2021 h 14:36 commenti

Fermato mentre sale senza biglietto sulla Lam, sputa in faccia alla dipendente Cap

E' successo nel primo pomeriggio di oggi in via Ferrucci su un mezzo della linea Blu. La donna è stata anche spintonata. Soccorsa dal 118 e portata in ospedale

Ha strattonato e poi sputato in faccia alla dipendente della Cap che gli aveva impedito di salire sulla Lam Blu visto che era privo di biglietto. E' successo verso le 13.30 di oggi, 22 marzo, in via Ferrucci e la donna, una 54enne impegnata nei controlli ai tornelli, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. L'autista ha subito fermato il mezzo, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. L'autore dell'aggressione, descritto come un giovane di colore, si era nel frattempo allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito dalla Cap, la dipendente era impegnata ai tornelli e doveva controllare sia la capienza del mezzo sia il possesso del titolo di viaggio da parte degli utenti. Quando la donna ha cercato di spiegare al giovane che non poteva salire non avendo il biglietto, questo ha reagito in malo modo, prima cercando di spostarla e poi, quando ha capito che la donna non l'avrebbe fatto passare, sputandole in faccia. L'autobus è stato poi portato nel deposito Cap e sottoposto ad una sanificazione. L'azienda, esprimendo solidarietà alla propria dipendente, ha preannunciato la presentazione di una denuncia.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale della Lega Marco Curcio: "L'episodio purtroppo non è il primo del genere - dice -. In questo caso di sommano tanti problemi: quello degli immigrati che pensano di fare il loro comodo in casa nostra, quello delle aggressioni agli autisti dei bus, quello della violenza sulle donne e quello di chi usa i mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Tutto questo in una città come Prato sempre più insicura: sull'accaduto chiederò conto al sindaco nel prossimo Consiglio comunale".