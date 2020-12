29.12.2020 h 12:29 commenti

Fermato mentre cammina nelle strade del centro con 20 grammi di cocaina in tasca

I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione del 33enne, trovando altri 200 grammi di hashish. L'uomo è stato quindi arrestato. In manette anche un 57enne per una rapina commessa a Firenze nel 2016

La zona arancione e le limitazioni alla circolazione non hanno spaventato un 33enne di origini marocchine, fermato ieri 28 dicembre con 20 grammi di cocaina. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ad un controllo da una patuglia di carabinieri del Nucleo Operativo, mentre si aggirava per le vie del centro. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto i 20 grammi di sostanza stupefacente. A quel punto è stato deciso di procedere alla perquisizione dell'abitazione dello straniero, dove i carabinieri hanno trovato 200 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Prato hanno arrestato un 57enne colpito da ordine di carcerazione. L’uomo è stato sottoposto a controllo. Una volta ottenute le generalità, è emerso che era gravato da un ordine di carcerazione emesso da pochi giorni dalla Procura di Firenze. Il reato contestatogli è una rapina commessa a Firenze nel 2016.