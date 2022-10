18.10.2022 h 12:12 commenti

Fermato in strada con uno scatolone: dentro cinque chili e mezzo di marijuana

Lo stupefacente era nascosto dentro federe di cuscino. In manette è finito un 31enne, bloccato dai carabinieri in via Pistoiese. Una volta spacciata, la merce avrebbe reso più di 80mila euro

E stato fermato in strada, in via Pistoiese, mentre portava a mano una grossa scatola. E' successo ieri pomeriggio, 17 ottobre, e quando i carabinieri del Nucleo investigativo l'hanno aperta, hanno scoperto che conteneva quasi cinque chili e mezzo di infiorescenze di marijuana, suddivise in quattro buste che erano nascoste dentro le federe di cuscini. I militari hanno quindi fatto scattare le manette ai polsi dello spacciatore: un 31enne cinese disoccupato, ufficialmente residente in Francia a Lione ma di fatto domiciliato a Prato. Il valore della sostanza stupefacente, una volta spacciata al dettaglio, sarebbe stato di oltre 80mila euro. Il 31enne è stato quindi portato in carcere alla Dogaia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il comando provinciale dell'Arma sottolinea come sempre più spesso le bande cinesi che gestiscono il traffico di stupefacenti in città, ricorrano a pusher fatti venire appositamente dall'estero e destinati a restare a Prato per brevi periodi. In modo così da evitare i controlli e le indagini degli inquirenti.

Edizioni locali collegate: Prato

