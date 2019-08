30.08.2019 h 18:53 commenti

Fermato in piena notte con attrezzi da scasso nello zaino

I poliziotti hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo mentre si aggirava in via San Vincenzo

Si aggirava in piena notte in via San Vincenzo con uno zaino pieno di oggetti da scasso. Ma è stato notato dagli agenti di una Volante che lo hanno fermato e perquisito. Si tratta di un 31enne italiano, residente a Matera ma di fatto domiciliato a Firenze. Il giovane è pregiudicato per reati di varia natura e non sarebbe nemmeno potuto essere a Prato visto che a suo carico c'è un foglio di via obbligatorio emesso il giugno 2018 e valido per tre anni.

Stanotte, 30 agosto, verso le 4 era invece a piedi in via San Vincenzo. Nello zaino i poliziotti hanno trovato, e sequestrato, due tronchesi metalliche, una chiave inglese e una torcia elettrica. Il 31enne è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e inosservanza del foglio di via.