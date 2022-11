02.11.2022 h 13:52 commenti

Fermato e arrestato poco dopo il furto in un garage: recuperate bottiglie di vino pregiato

In manette un uomo di 36 anni con precedenti. La polizia lo ha fermato in via di Piero la notte scorsa dopo aver notato il pesante borsone che trasportava e al cui interno è stato trovato anche un fucile ad aria compressa e attrezzi da scasso

Un fucile ad aria compressa e tredici bottiglie di vino pregiato, oltre a un cacciavite e una torcia. E' quanto gli agenti di una Volante impegnati nel controllo del territorio, hanno trovato nel borsone di un trentaseienne fermato e arrestato intorno alle 2 della notte scorsa, mercoledì 2 novembre, in via Tommaso di Piero. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stato proprio il borsone, particolarmente ingombrante, che l'uomo trasportava. Secondo quanto accertato, l'uomo, un cinese con precedenti, irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un ordine di espulsione, aveva appena commesso un furto in un garage della zona. Il proprietario è stato infatti rintracciato nel giro di pochi minuti e avvisato di quanto successo. Per il trentaseienne sono scattate le manette con le accuse di furto aggravato, possesso di attrezzi da scasso e porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa. Difeso dall'avvocato Alessandro Fantappiè, il cinese è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari che ha disposto gli arresti domiciliari. La refurtiva è stata immediatamente restituita.



