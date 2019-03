11.03.2019 h 12:55 commenti

Fermato di notte mentre si aggira in auto con una pistola: in manette un 29enne

Il giovane era con un'altra persona e sono stati intercettati da una Volante della polizia in via del Ferro a San Giorgio a Colonica

Aveva con sé una pistola semiautomatica Beretta 92FS, con quindici cartucce. L'uomo, un 29enne albanese, è stato arrestato nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo dagli agenti delle Volanti. I poliziotti, poco dopo mezzanotte, hanno intercettato un'auto sospetta in via del Ferro a San Giorgio a Colonica. A bordo due persone che, dopo aver fermato l'auto in un parcheggio, sono scesi velocemente. cercando di scappare. Uno è riuscito nell'intento, mentre il secondo è stato bloccato. Si trattava proprio del 29enne che ha cercato di gettare via l'arma, subito recuperata dai poliziotti. Resta da capire cosa stessero facendo i due: il 29enne, irregolare in Italia, ha vari precedenti. La pistola risulta essere stata rubata nel luglio del 2018 in una casa di Firenze. L'albanese è stato arrestato per detenzione e porto illegale di armi.

