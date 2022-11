25.11.2022 h 15:03 commenti

Fermato dalla polizia mentre cammina in strada con un revolver pronto a fare fuoco

L'uomo alla vista degli agenti ha cercato di fuggire ma è stato bloccato. L'arma, con i sei proiettili, era stata rubata qualche tempo fa in una casa

Stava camminando, nella serata di ieri 24 novembre, con un connazionale in via Pistoiese e quando ha visto avvicinarsi una macchina della polizia ha cercato di scappare. Il motivo lo hanno scoperto gli stessi agenti, una volta bloccato l'uomo: un cinese di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine. Addosso lo straniero aveva infatti un revolver caricato con 6 cartucce e pronto al fuoco. L'uomo è stato quindi arrestato per porto illegale di arma comune da sparo. Da controlli effettuati sull’arma ed il relativo munizionamento è risultato che erano preveno di un furto in abitazione commesso tempo addietro ai danni di un cittadino pratese, che deteneva il tutto regolarmente.

Il magistarto di turno, valutati gli atti e la pericolosità dell’uomo, ne ha quindi disposto il traferimento al carcere della Dogaia, in attesa di convalida dell’arresto ed interrogatorio. Il revolver e le relative cartucce saranno ora analizzati dal laboratorio di polizia scientifica per verificare se siano stati utilizzati per compiere reati. Denunciato anche il 40enne, anche lui cinese, che era in compagnia del pregiudicato poi arrestato. Gli agenti lo hanno infatti trovato in possesso di un telefono cellulare rubato.