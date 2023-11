02.11.2023 h 12:36 commenti

Fermato dalla Municipale mentre circola su un veicolo radiato usando targhe false

E' successo durante i controlli straordinari fatti con la polizia stradale la sera di Halloween. Sanzionati altri otto automobilisti per guida in stato di ebrezza, senza patente o senza copertura assicurativa

Quella di martedì 31 ottobre è stata una serata di controlli straordinari da parte della Territoriale della polizia municipale. Controlli che hanno avuto come obiettivo il controllo del territorio e la sicurezza stradale.

Nella prima parte della serata di Halloween le pattuglie hanno intercettato in piazza San Marco un veicolo sospetto con a bordo altrettanto persone il cui comportamento attirava l'attenzione degli agenti che hanno scoperto come il mezzo circolasse nonostante fosse sottoposto a fermo amministrativo. A seguito di ulteriori verifiche è poi emersoche il veicolo era stato già radiato dalla circolazione e che quindi circolava con targhe false. Al conducente è stata pertanto contestata la guida senza patente e la guida con veicolo sottoposto a fermo, con in aggiunta la denuncia per uso di targhe false.

La seconda parte della serata ha visto gli uomini di piazza Macelli effettuare una serie di controlli congiunti con pattuglie della polizia stradale e con le unità cinofile. Interessate le zone del centro storico, del Macrolotto e del viale Galilei. Nel corso dei controlli sono state individuati due conducenti che guidavano in stato di ebbrezza alcolica, due che circolavano senza la dovuta copertura assicurativa, altri due che guidavano senza mai aver conseguito la patente, uno che circolava con veicolo sottoposto a fermo, un pluripregiudicato che guidava con patente ritirata. Per tutti sono scattati i provvedimenti di legge con sanzioni, denunce e sequestri.