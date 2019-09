23.09.2019 h 12:42 commenti

Fermato dai poliziotti per un controllo, li minaccia e poi si spoglia in mezzo alla strada

E' successo nel primo pomeriggio di ieri in via Firenze. Il giovane è stato trovato anche con una piccola quantità di sostanza stupefacente

Quando i poliziotti delle Volanti l'hanno fermato per un controllo, è andato in escandescenza: ha opposto resistenza, ha minacciato gli agenti e alla fine si è spogliato. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, tra viale Vittorio Veneto e via Firenze. Protagonista un 28enne gambiano, ospite di una struttura per richiedenti asilo. Il giovane, che era in bicicletta, era stato notato per il suo atteggiamento strano: imprecava ad alta voce e diceva frasi senza senso. Per questo i poliziotti lo hanno fermato, trovandolo tra l'altro con una modica quantità di sostanza stupefacente (6,5 grammi di marijuana) probabilmente destinata allo spaccio e 475 euro sequestrati in quanto ritenuti provento di attività illecita.

Alla fine del suo show, lo straniero è stato portato in Questura e qui denunciato per lo spaccio e per gli atti osceni in luogo pubblico, oltre che per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.