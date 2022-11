11.11.2022 h 15:40 commenti

Fermato da una pattuglia delle Volanti, allunga le mani e palpeggia una poliziotta: arrestato

In manette è finito un uomo con precedenti per atti osceni in luogo pubblico. Era stato visto rubare su un'auto in sosta ma quando è stato bloccato ha reagito. Adesso è accusato anche di violenza sessuale

Bloccato dagli agenti di una Volante dopo un tentativo di furto su un'auto in sosta, ha pensato bene di allungare le mani su una poliziotta della pattuglia, palpandola nelle parti intime. Per questo motivo è finito in manette un cittadino pakistano, già denunciato in passato per atti osceni in luogo pubblico. Stavolta l'uomo è accusato di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. E' stato portato alla Dogaia in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, 10 novembre, quando una cittadina ha avvicinato la Volante in piazza Mercatale per segnalare di aver visto un uomo intento a rubare all'interno di un'auto in sosta. I poliziotti, con la descrizione del ladro, hanno iniziato le ricerche, trovando il pakistano in piazza Duomo. Al momento del controllo, lo straniero ha però opposto resistenza, arrivando anche a palpeggiare l'agente donna. E anche una volta ammanettato ha continuato con gli atteggiamenti violenti e i tentativi autolesionistici.