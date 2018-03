27.03.2018 h 12:06 commenti

Fermato con uno spinello e della ketamina offre 500 euro ai poliziotti per non farsi ritirare la patente

Un uomo di 48 anni ha finito per mettersi ancora di più nei guai: è stato infatti denunciato per istigazione alla corruzione

Dopo essere stato trovato in possesso di uno spinello e di una modica quantità di ketamina ha pensato bene di complicarsi la vita cercando di corrompere i poliziotti di una pattuglia delle Volanti che, ieri sera 26 marzo, lo hanno controllato intorno alle 22.30. L'uomo, un cittadino cinese di 48 anni, è stato quindi denunciato per il reato di istigazione alla corruzione.

Quando ha capito che gli agenti gli stavano per ritirare la patente, visto che la sostanza stupefacente era stata trovata all'interno della sua auto, il cinese ha messo mano al portafogli e ha estratto una banconota da 500 euro che ha subito offerto ad uno dei poliziotti, chiedendogli di non scrivere il verbale. Offerta subito rifiutata e che ha comportato la denuncia per il 48enne, oltre al ritiro della patente e la segnalazione in Prefettura.