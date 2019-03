30.03.2019 h 10:23 commenti

Fermato alla guida di un veicolo non revisionato e con bombole Gpl scadute e non controllate da oltre 10 anni

Gli agenti della polizia municipale hanno anche trovato un 40enne recidivo a guidare senza patente un motorino provo di assicurazione e altri due mezzi che viaggiavano nonostante il fermo fiscale. In tutto elevate multe per 9.500 euro

Era una vera e propria “bomba viaggiante” quella fermata dalla polizia municipale alla rotatoria fra via Paronese e via Toscana: un cittadino cinese era alla guida di un veicolo non revisionato e con bombole Gpl scadute e non controllate da oltre 10 anni. L'uomo è stato sanzionato per un totale di oltre 600 euro.

Sempre gli agenti della Municipale, in via Fra Bartolomeo, hanno controllato un ciclomotore il cui conducente, cittadino italiano di 40 anni, circolava senza la patente di guida. Dagli accertamenti effettuati dalla pattuglia, è emerso che il 40enne era già stato fermato e multato in precedenza, sempre per la stessa violazione. Non solo: dopo ulteriori controlli, gli agenti hanno scoperto che il ciclomotore circolava privo di copertura assicurativa e senza aver effettuato la revisione periodica. L’uomo è stato, pertanto, denunciato per il reato di reiterazione nella guida senza patente ed il ciclomotore sottoposto a sequestro. Al termine dei controlli, l’uomo si è ritrovato con un procedimento penale a carico ed un totale di oltre 4.700 euro di sanzioni amministrative.

La pattuglia ha proseguito i controlli ed in tarda serata ha fermato altri due veicoli, il primo in viale Chang Zhou e il secondo in via Toscana: entrambi i conducenti circolavano nonostante il veicolo fosse sottoposto a fermo fiscale e sono stati sanzionati per un importo di oltre 1.900 euro. Uno dei due era anche senza revisione. Al termine dei controlli notturni, la pattuglia aveva dunque contestato violazioni per un totale di 9.500 euro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus