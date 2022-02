28.02.2022 h 12:32 commenti

Fermato a bordo di un'auto rubata e con targa clonata: nei guai un sessantenne

L'uomo è incappato in un normale controllo stradale della polizia municipale ma gli agenti si sono insospettiti e, dopo gli accertamenti, hanno scoperto che il veicolo era provento di un furto commesso in Piemonte

Un sessantenne pratese è stato fermato dalla polizia municipale per un normale controllo di viabilità stradale ma, alla fine degli accertamenti, è risultato che l'auto sulla quale si trovava l'uomo era stata rubata in Piemonte. Le targhe, invece, erano state clonate. Per il 60enne è scattata quindi la denuncia per ricettazione, per uso di atto falso e per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Il veicolo invece verrà restituito al proprietario originario che, avvisato del suo ritrovamento, ha già ringraziato la polizia municipale.

Il fatto è successo venerdì scorso in viale Marconi, quando una pattuglia del reparto motociclistico della polizia stradale ha intimato l'alt all'auto guidata da un sessantenne pratese. Alla richiesta degli agenti dei documenti obbligatori di guida, l'auto risultava regolarmente assicurata, ma intestata ad un altra persona. Ed è per questo motivo che gli uomini di piazza Macelli hanno proceduto con un controllo più approfondito. Esaminando in maniera scrupolosa il veicolo, la sua targa ed il suo telaio, gli agenti hanno scoperto che alcuni elementi della targa non corrispondevano ai modelli dell'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato e che il telaio non era presente nei documenti mostrati.

A questo punto l'uomo è stato condotto al Comando per procedere a controlli più approfonditi. Qui è stato accertato non soltanto che il veicolo era stato rubato qualche mese prima ad una persona residente a Novi Ligure, e che anche la carta di circolazione era stata rubata, ma che le targhe erano false in quanto erano state clonate.