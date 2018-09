19.09.2018 h 16:00 commenti

Fermata dell'autobus coperta per gli studenti del Brunelleschi

E' stata installata in via Maroncelli su una piattaforma rialzata per consentire anche l'accesso alle carrozzine dei disabili. In questi giorni proseguono i lavori di asfaltatura

Installata una nuova pensilina in via Maroncelli a Oste a servizio degli studenti che frequentano il liceo artistico Brunelleschi e la scuola primaria Anna Frank. La Cap ha finanziato la copertura, dotata anche di una panca per sedersi, spostandola sul lato opposto della strada su una piattaforma rialzata, realizzata dal Comune, per favorire la salita e la discesa dagli autobus dei disabili in carrozzina.

“Si tratta di un intervento molto importante che va a migliorare i servizi per gli studenti del polo di via Maroncelli, che da ora in poi avranno un riparo in caso di intemperie. La pensilina è stata installata giusto per la ripresa delle lezioni, grazie alla sensibilità e attenzione dimostrata da Cap”, commenta l'assessore ai lavori pubblici, Simone Calamai.

Per quanto riguarda le strade, invece, prosegue, secondo il cronoprogramma stabilito dall'amministrazione comunale, la manutenzione della rete viaria cittadina. Il Comune in queste prime settimane di settembre ha concluso gli interventi in via Maggiore, dove sono stati rifatti alcuni tratti di marciapiede, in via Cairoli, dove Publiacqua ha provveduto anche ad effettuare anche la riparazione di un tratto di fognatura, in via Scarpettini con risanamenti della sede stradale nel tratto compreso tra via Oglio e via Oste. Inoltre i miglioramenti dell'asfalto, sia sulla strada che su tratti di marciapiede, hanno riguardato via Montegrappa tra via Casini e la parte finale della strada stessa, mentre a Bagnolo si è lavorato su via Tiepolo.

Nei prossimi giorni la manutenzione stradale, effettuata con la macchina per l'asfalto a caldo, proseguirà su via Catalani, via Fermi e via Labriola, dove saranno fatti interventi di asfaltatura nel tratto che va tra via Tintori e via del Commercio. “In vista dell'inverno il programma delle manutenzioni stradali va avanti senza sosta sulla base delle criticità evidenziate. - conclude l'assessore Calamai - Parallelamente, una volta conclusi gli interventi di risanamento stradale, interveniamo sulle strade con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Il nostro obbiettivo, infatti, è quello di avere strade sicure e in buono stato, per questo gli interventi di manutenzione sono costanti e il monitoraggio sulle condizioni stradali è continuo”. I lavori di rifacimento completo della segnaletica orizzontale nei prossimi giorni interesseranno, quindi, via Scarpettini, tra via Oglio e via Oste, via Cairoli e via Montegrappa dove saranno ridisegnati i segnali di stop e le strisce degli attraversamenti pedonali per garantire la massima sicurezza alla circolazione stradale e ai pedoni.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus