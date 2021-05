E' una storia a lieto fine quella di un piccolo cerbiatto che questa mattina 7 maggio, ferito vagava lungo la Sp2 nel comune di Cantagallo. Un passante lo ha notato e ha chiamato immediatamente i soccorsi, nell' attesa gli è rimasto vicino per evitare che attraversasse la strada o scappasse.I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo che hanno avvolto il cucciolo in un telo termica e hanno atteso l'arrivo del soccorso veterinario che ha poi provveduto a trasportarlo in clinica per curarlo.