02.03.2019 h 12:10 commenti

Ferito nella Panda ribaltata: "Sono stato urtato da un'auto che poi è scappata"

Il 18enne coinvolto nell'incidente in via Macia a Comeana accusa un pirata della strada. La polizia municipale sta verificando la dinamica ma al momento non ci sono evidenze del coinvolgimento di altri mezzi

Potrebbe esserci un'auto pirata all'origine dell'incidente che, martedì 26 febbraio, ha coinvolto un 18enne in via Macia a Comeana ( LEGGI ). Il ragazzo, soccorso in codice rosso dal 118, era stato portato a Careggi e, fortunatamente, adesso sta meglio. Sulla dinamica dell'incidente sta lavorando la polizia municipale di Carmignano. Inizialmente sembrava che l'incidente fosse dovuto ad una perdita di controllo da parte del ragazzo, che si era ribaltato con la sua Panda. Adesso emerge che potrebbe esserci stata un'auto pirata dietro l'incidente: "Sono stato urtato sulla parte posteriore della fiancata destra da una Volkswagen Bianca - racconta il giovane - che, dopo non aver rispettato lo stop, si è dileguata, commettendo anche un’omissione di soccorso. Stiamo facendo controllare le telecamere della zona per rintracciare l’auto". La polizia municipale al momento non avrebbe trovato riscontri a questa versione dei fatti: in particolare sul posto non sono stati repertati pezzi di carrozzeria di altre auto. proseguono comunque gli accertamenti e le verifiche.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus