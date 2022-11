22.11.2022 h 12:26 commenti

Feriti due bambini nello scontro all'incrocio per una mancata precedenza

I piccoli hanno 4 e 7 anni e stavano andando a scuola accompagnati dal padre. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Respighi e via Nino Rota

Ci sono anche due bambini che stavano andando a scuola tra i quattro feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, dell'incidente avvenuto questa mattina 22 novembre all'incrocio tra via Respighi e via Nino Rota. Intorno alle 8.15 si sono scontrate due auto, a causa del mancato rispetto della precedenza da parte di una di loro, come appurato dalla polizia municipale intervenuta sul posto con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri. Su uno dei due mezzi viaggiava un 39enne pratese che stava portando a scuola i figli di 4 e 7 anni. Sul secondo mezzo, quello che probabilmente non ha rispettato la precedenza, c'era invece un 30enne cinese. L'urto è stato particolarmente violento e il 118 ha inviato sul posto le ambulanze che hanno soccorso i due adulti in codice verde e i bambini in giallo. Sono stati tutti portati al Santo Stefano per accertamenti.

Edizioni locali collegate: Prato

