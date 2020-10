29.10.2020 h 16:09 commenti

Ferisce il collega di lavoro colpendolo in testa con il bastone di una scopa

E' dovuta intervenire la polizia, ieri mattina, per una lite all'interno di una ditta tra due dipendenti. Il ferito è stato portato al pronto soccorso, mentre per l'altro è scattata la denuncia

E' finito con una persona ferita alla testa e una denunciata dalla polizia, la lite scoppiata ieri mattina, 28 ottobre, intorno alle 8.20 in una ditta. I due protagonisti, entrambi di nazionalità pakistana, sono dipendenti della ditta e hanno iniziato a litigare sul posto di lavoro. L'alterco è ben presto degenerato e uno dei due, un 22enne, ha preso una scopa e con il manico ha colpito in testa il rivale, procurandogli una ferita lacero contusa, che ne ha richiesto il trasporto al pronto soccorso. Gli agenti della Volante, intervenuti a calmare le acque, hanno poi denunciato il 22enne per il reato di lesioni aggravate.

