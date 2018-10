12.10.2018 h 19:07 commenti

Ferisce gravemente uno scooterista e scappa, è caccia al pirata della strada

L'incidente nel pomeriggio di oggi sulla Declassata. La vittima è stata soccorsa in codice rosso e poi trasferita a Careggi. La polizia municipale sta raccogliendo elementi per identificare l'auto fuggita

Ha fatto cadere uno scooterista di 43 anni, ferendolo gravemente, e poi è scappato. La polizia municipale è sulle tracce del pirata della strada che nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, ha provocato un incidente sulla Declassata, poco dopo il sottopasso ex Pratilia. Il ferito è un cittadino pakistano: soccorso in codice rosso dal 118 è stato poi trasferito a Careggi per la gravità delle lesioni riportate nella caduta.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, e ci sono testimoni che hanno fornito alla polizia municipale alcune indicazioni che potranno essere utili per rintracciare il pirata della strada. Gli agenti dell'Ufficio Sinistri stanno anche visionando le immagini delle telecamere.