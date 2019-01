20.01.2019 h 10:16 commenti

Ferisce carabiniere che lo ferma per un controllo, torna in libertà dopo l’arresto

È successo in via Cavour nella serata di venerdì. Il militare è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: ne avrà per dieci giorni.

Si è ribellato ad un normale controllo aggredendo e ferendo un carabiniere. È successo nella serata di venerdì 18 gennaio, in via Cavour. Il militare è finito al pronto soccorso con ferite giudicate guaribili in dieci giorni. L’esagitato, un cinese già noto alle forze dell’ordine per le sue intemperanze, è stato arrestato e ieri è comparso davanti al giudice. L’uomo è tornato in libertà: a suo carico è stato disposto l’obbligo di firma. Lo scorso novembre il cinese era stato fermato dalla polizia e denunciato per aver ferito con un coltello un altro straniero al culmine di una lite. Venerdì sera si è rifiutato di dare i documenti ai carabinieri e, pur di sottrarsi all’identificazione, ha colpito uno dei carabinieri della pattuglia che è stato poi costretto a ricorrere alle cure mediche.

Edizioni locali collegate: Prato

