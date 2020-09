19.09.2020 h 18:56 commenti

Femminicidio Vaiano, il pm dispone l'autopsia per chiarire gli ultimi dubbi su cosa è successo

Lunedì sarà assegnato l'incarico. Da accertare quale sia stata l'arma del delitto e soprattutto se l'omicidio era premeditato oppure frutto di un raptus durante un litigio. Nominato un curatore speciale per tutelare gli interessi della bambina

Sarà assegnato lunedì prossimo, 21 settembre, l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Claudia Corrieri, 38 anni, e su quello del compagno Leonardo Santini, 50 anni, che govedì 17 settembre l'ha uccisa nella loro abitazione di Vaiano e poi si è tolto la vita gettandosi dal ponte sospeso di San Marcello Pistoiese.

L'esame autoptico, che sarà effettuato nelle ore successive a Firenze, sarà utile a mettere a loro posto gli ultimi tasselli del puzzle dell'ennesimo femminicidio. Ad esempio non è ancora chiaro se Santini abbia usato un coltello e una forbice per sferrare il colpo mortale alla gola e le altre ferite trovate sul corpo della compagna, trovata in un lago di sangue, sul pavimento della camera da letto. L'esame sui corpi sarà incrociato con le analisi che saranno effettuate sulla forbice e su un paio di coltelli sequestrati dai carabinieri nell'abitazione della coppia.

L'esame del medico legale aiuterà anche a capire come Santini si sia ferito al palmo della mano: si è trattato di un tentativo di difesa di Claudia o ha fatto tutto da solo nella foga assassina? Più difficile invece capire se Santini abbia agito premeditando tutto come potrebbe far pensare il fatto che giovedì mattina abbia portato la figlia di due anni a casa dei propri genitori che abitano nelle vicinanze e poi sia tornato nella sua casa in via Lavagnini dove ha ammazzato Claudia.

Appare più verosimile l'ipotesi raptus al culmine dell'ennesima lite per l'imminente separazione frutto di continue tensioni nella coppia, legate alla gelosia di lui e aggravate dalle difficoltà economiche degli ultimi mesi. Lui era dipendente di una ditta di servizi per strutture alberghiere, lei insegnava pilates e da un paio di anni aveva una palestra tutta sua a Prato. Lavori questi, messi al palo dall'emergenza Covid.

Nessun dubbio invece sul fatto che si tratti di un femminicidio perchè prima di suicidarsi il cinquantenne ha lasciato un biglietto in cui ha spiegato di aver avuto paura di perdere la bambina. Ed è proprio alla bambina che l'autorità giudiziaria sta pensando nominando un curatore speciale in quanto parte lesa del procedimento penale. Ora si trova a Iolo dai nonni materni che ne chiederanno l'affidamento. La casa di Vaiano è ancora sotto sequestro.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

