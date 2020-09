21.09.2020 h 15:03 commenti

Femminicidio a Vaiano, sarà l'avvocato Terranova a curare gli interessi della piccola orfana

Nelle prossime ore gli esiti delle autopsie disposte dalla procura. Non si attendono colpi di scena. Su Facebook la mamma dell'uomo ha scritto un pensiero per l'"adorato figlio".

Il giudice tutelare ha nominato l'avvocato Gabriele Terranova curatore speciale della bambina rimasta orfana dopo la tragedia avvenuta alla Briglia giovedì 17 settembre quando Leonardo Santini, 50 anni, ha ucciso la convivente, Claudia Corrieri, 38, e poi si è suicidato buttandosi da un ponte. Terranova dovrà occuparsi di curare gli interessi della piccola, appena un anno e mezzo, e rappresentarla in tutti gli atti civili e amministrativi fino alla maggiore età. Intanto si attende l'esito delle autopsie disposte dalla procura per delineare con esattezza lo scenario di quanto successo nell'abitazione di via Lavagnini dove la coppia viveva da qualche tempo. Le indagini dei carabinieri avrebbero già scritto molto se non tutto di questa triste storia. Sarebbe stata l'ennesima lite, giovedì mattina, a scatenare la furia del cinquantenne che, stando a quanto lasciato scritto in un biglietto, aveva paura di perdere la bambina se la sua strada e quella della convivente si fossero divise. Dopo l'omicidio, Leonardo Santini è salito in auto e ha guidato per sessanta chilometri fino al ponte sospeso di San Marcello Pistoiese: un salto nel vuoto, un volo di 35 metri a cui nessuno avrebbe assistito. A segnalare il cadavere in fondo a un canalone è stato, intorno alle 12.30, un escursionista. Claudia Corrieri è stata trovata solo qualche ora più tardi dai carabinieri che avevano suonato alla porta di via Lavangini per darle la brutta notizia. La bambina, quando è avvenuto l'omicidio, era a casa dei nonni paterni: un elemento, questo, accertato praticamente subito dagli inquirenti. La famiglia di Leonardo Santini ha incaricato l'avvocato Stefano Camerini di assisterla. La mamma ha affidato a Facebook un pensiero per il suo “adorato” figlio. Righe nelle quali si fa riferimento a tutta la famiglia: “Dentro al mio pensiero avrò sempre il tormento di non aver capito la gravità della situazione per te e Claudia e tu non ti sei lasciato aiutare”.







