03.11.2021 h 17:20 commenti

Femca Cisl verso il congresso, il bilancio del segretario uscente: "Preoccupato per lo sblocco dei licenziamenti"

Mirko Zacchei si ricandida e intanto racconta luci e ombre dei quattro anni passati caratterizzati dalla pandemia, ma anche da un nuovo modo di fare sindacato

Il 15 dicembre verrà rinnovato il consiglio di Femca comparto della Cisl di riferimento per Prato e Firenze dei lavoratori del settore Energia, Moda, Chimica e affini.

Un'elezione che è stata posticipata per la pandemia e che prevede un fitto calendario di assemblee per eleggere i delegati che a loro volto eleggeranno il consiglio da cui uscirà il segretario. In questi quattro anni la carica è stata ricoperta da Mirko Zacchei che si ricandida. "Un periodo particolarmente difficile dove però abbiamo continuato a crescere - spiega - sono aumentati gli iscritti, soprattutto donne, e anche l'organico con un tempo pieno e un partime".

La Femca su Prato rappresenta soprattutto i lavoratori del tessile. "In questi anni - continua Zacchei- non ci sono stati grossi scossoni sul territorio, a differenza di quanto successo a Firenze, ma abbiamo assistito a piccole emorragie, nell' ordine di uno due addetti per aziende, che però sono state constanti". Un quadro che potrebbe complicarsi con lo sblocco dei licenziamenti del 31 ottobre scorso. "Siamo preoccupati - precisa Zacchei - per alcune tipologie di imprenditori che potrebbero approfittare della situazione: stanno già arrivando lettere di richiamo per motivi futili e sappiamo che alla terza scatta il licenziamento. Il bicchiere mezzo pieno è che, comunque, una buona parte del tessuto imprenditoriale è sana e che ora c'è lavoro". Il lavoro appunto, c'è ora, ma il tessile ha un andamento stagionale. A queste difficoltà si aggiunge anche quella della scelta da parte di alcuni lavoratori di non volersi nè vaccinare nè effettuare il tampone. "Questa situazione determina anche una diversa redistribuzione del lavoro all' interno dell'azienda: non si fanno nuove assunzioni, perchè se a gennaio non c'è la prologa dello stato di emergenza i lavoratori no vax verranno subito reintegrati. Dall'altra parte l'assunzione per meno di due mesi non convince gli imprenditori". Quattro anni dove è anche cambiato il modo di fare sindacato e la svolta è stata data anche dalla pandemia. "I giovani che si avvicinano - precisa il segretario uscente - sono sempre di meno, i pochi che lo fanno utilizzano internet e i social, da qui la scelta di potenziare, oltre a quello tradizionale, il canale dell' online". Al voto sono chiamati 3.720 iscritti fra Prato e Firenze. Il calendario delle assemblee è già stato affisso nelle aziende, resta anche la possibilità dell' incontro per il 18 novembre dalle 9 alle 18 di partecipare all' assemblea generale presso la sede di via Pallacorda.

alessandra agrati