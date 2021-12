16.12.2021 h 10:07 commenti

Femca Cisl, Mirko Zacchei riconfermato segretario per Prato e Firenze

Eletti anche Ingrid Grasso e Gianluca Valecchi. Va avanti, sulla scia della continuità, l'impegno del sindacato che guarda con fiducia al futuro. Parole d'ordine: costruzione, lavoro e rapporti umani

Nuova segreteria per la Femca Cisl di Prato e Firenze. Ieri, mercoledì 15 dicembre, è stata eletta la nuova composizione che vede la riconferma di Mirko Zacchei alla guida del sindacato della moda, energia e chimica. “Gli ultimi – ha detto – sono stati anni difficili per i nostri territori e tutti i settori hanno sofferto. La sfida che dobbiamo affrontare ora è quella di preparare il futuro, costruire il lavoro, arrivare preparati a ciò che verrà. Nel mondo della moda, della chimica e dell'energia, la crisi ha impattato pesantemente anche sul modo di lavorare ed è per questo motivo che dobbiamo ricostruire i rapporti umani distrutti dalla pandemia”.

Insieme a Mirko Zacchei sono stati eletti Ingrid Grasso e Gianluca Valacchi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus