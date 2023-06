26.06.2023 h 10:43 commenti

Federico Mazzoni resta alla guida dell'Aci Prato: "Obiettivo riportare in città la Mille Miglia"

Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione che quest'anno celebra il trentennale. Massimo Macherelli nominato vicepresidente

Federico Mazzoni è stato confermato alla guida dell'Aci Prato che ha recentemente rinnovato le sue cariche e guarda al futuro con grandi novità. Come vicepresidente è stato eletto Massimo Macherelli, vero “decano” dell’ente, presente in consiglio fin dalla fondazione. Il rinnovato consiglio direttivo, eletto dai soci nell’anno del trentennale, ha visto eletti anche Alberto Baldi, Marco Martini e Tiziano Cherubini. Quest’ultimo, appassionato di auto storiche molto conosciuto anche fuori provincia, è la novità del quadriennio. Per il collegio dei revisori riconfermati Sauro Settesoldi e Claudio Baldi, che unitamente alla collega Susanna Rossi del Mef compongono il collegio, alla cui presidenza è stato designato Sauro Settesoldi.

Numerose le sfide del neoeletto consiglio: già mercoledì prossimo 28 giugno la seconda edizione dell’Ecodrive nel salone consiliare del Comune di Prato, un meeting dedicato all'utilizzo ottimizzato dei veicoli stradali. Dalle 17 alle 19 l'ingegnere Francesco Bracciotti e il pilota Gianni Bellandi mostreranno gli effetti benefici del guidare con una maggiore attenzione rivolta ai consumi. L'iniziativa è prologo alla seconda edizione della Green Race, prevista per il 15 e 16 luglio tra Prato e Vaiano.

"Essere riconfermato alla presidenza di un ente così importante per la mobilità della nostra provincia fa piacere ma è anche un onere che insieme ad un gruppo davvero competente voglio continuare a portare avanti la mission di Aci - spiega Federico Mazzoni -. La mission dell’Automobile Club d’Italia evidenzia la volontà dell’Ente nel promuovere e nel diffondere un nuovo approccio alla mobilità, ovvero l’auto come mezzo per muoversi ma anche come fattore di costume, sociale, economico e sportivo. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno e che spinga verso atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della società presente e futura. L'esempio più evidente è stata la 1000 Miglia che vorremmo riportare a Prato nei prossimi anni".