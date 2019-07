05.07.2019 h 10:54 commenti

Federico Mazzoni confermato presidente dell'Automobile Club Prato

Eletto l'organo dirigente per il quadriennio 2019-2023, ne fanno parte anche Massimo Macherelli, Paolo Sarti e la new entry Alberto Baldi

L'Aci Prato ha rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio 2019-2023. Le elezioni, svolte presso la sede di via Ferrucci 195 T, hanno visto come eletti Federico Mazzoni a cui è stato confermato dal consiglio il ruolo di presidente, Massimo Macherelli, Paolo Sarti e la new entry Alberto Baldi che saranno i rappresentanti delle tipologie ordinarie dei soci mentre Sauro Settesoldi e Claudio Baldi sono stati scelti per il collegio dei revisori dei conti e Marco Martini rappresenterà le tipologie "speciali" dei soci.

"Sono onorato di poter rappresentare l'Automobile club Prato per altri quattro anni - spiega Federico Mazzoni - e la nostra mission è quella di presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell’automobile. Abbiamo già incontrato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis e l'assessore Benedetta Squittieri per portare avanti i progetti di cui avevamo già iniziato a parlare durante la fase di pre elezioni. L’Automobile Club è un interlocutore tecnico senza pregiudizi, pronto a svolgere il suo ruolo di ente pubblico, di supporto alle amministrazioni locali, ma anche quello di rappresentare le istanze degli utenti della mobilità che, vogliamo ricordare, non è una mera funzione meccanica, ma bensì un diritto sancito dalla Costituzione".

"I punti su cui metteremo attenzione saranno l’ex parcheggio Tir di viale Marconi, la situazione dell’Asse Nord dal ponte Petrino al ponte Datini e quella di piazza Medaglie d’Oro fino alla tangenziale - conclude Mazzoni - la circonvallazione delle mura, che presenta dei tratti di servizio inadeguati, come via Cavour o piazza Mercatale e per l'aspetto sistema lo Scalo Merci RFI-Magazzini Generali. Ci concentreremo soprattutto su queste tematiche con focus proprio su piazza Mercatale che è molto importante per il sistema pubblico dei trasporti e dove c'è già un progetto condiviso".