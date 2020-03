23.03.2020 h 16:11 commenti

Federalberghi Prato mette a disposizione 526 camere per persone in isolamento "Covid"

Massiccia la risposta degli albergatori pratesi all'appello della Regione. Le strutture saranno destinate ai pazienti dimessi ma non ancora guariti e a chi non può fare la quarantena a casa propria

Sono 526 nella provincia di Prato le camere messe a disposizione dei pazienti positivi al coronavirus da Federalberghi. Una ventina tra alberghi e affittacamere - tutti a Prato ad eccezione di due strutture a Montepiano e a Poggio a Caiano - che hanno risposto all’appello della Regione a rendere disponibili camere per consentire l’isolamento ai pazienti che non hanno possibilità di organizzarsi a casa per via della presenza dei familiari.

“Quasi tutti gli albergatori che aderiscono a Federalberghi - dice il presidente provinciale Rodolfo Tomada - hanno firmato la convenzione con Regione e Asl. Il nostro è un sacrificio accettabile in un momento di grande preoccupazione per tutto il Paese”. Necessarie strutture ‘Covid’ anche in Toscana dove il numero dei positivi aumenta giorno dopo giorno con i posti letto negli ospedali che sono sempre meno. I pazienti meno gravi vengono dimessi ma devono continuare a curarsi e soprattutto a osservare l’isolamento. “Non tutte le abitazioni sono compatibili con le regole rigide della quarantena - ancora Tomada - le nostre strutture sono una risposta adeguata”. Il primo albergo ‘all Covid’ è stato aperto a Cattolica, mentre uno è stato requisito a Milano: zone dove è altissima l’emergenza e che sono l’esempio di quanto sia importante la presenza sui territori di ‘posti letto’ per chi esce dagli ospedali ma non è ancora guarito completamente. “Le camere sono a disposizione anche per i sanitari che magari arrivano da fuori provincia o che hanno problemi di salute” conclude il presidente provinciale di Federalberghi che fa il bilancio dell’ultima stretta governativa che ha chiuso ulteriori pezzi di produttività: 330 le camere che erano occupate da persone a Prato per motivi di lavoro.

