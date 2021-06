11.06.2021 h 14:29 commenti

Favoritismi nelle visite in ospedale, altre tre condanne e un rinvio a giudizio

Udienza preliminare per il secondo troncone dell'inchiesta sui ginecologi del Santo Stefano. Le accuse sono di peculato e truffa ai danni dello Stato.

Si è chiusa con tre condanne, un rinvio a giudizio e due assoluzioni l'udienza preliminare del secondo troncone di inchiesta sulle visite fatte da alcuni medici dell'ospedale di Prato a pazienti senza prenotazione e dietro pagamento a nero. Ai quattro ginecologi già condannati (Ciro Comparetto a due anni e 11 mesi, Massimo Martorelli a un anno e 8 mesi, Elena Busi a due anni, Simone Olivieri a un anno e 10 mesi, tutti finirono ai domiciliari e tutti sono stati licenziati dalla Asl), si aggiunge l'urologo Angelo Macchiarella (un anno e 7 mesi). Il rinvio a giudizio ha riguardato la ginecologa Laura Giorgi, mentre un'altra ginecologa, difesa dall'avvocato Olivia Nati, è stata condannata per un solo episodio e prosciolta da tutti gli altri contestati (unica tra i ginecologi finiti nei guai a sentire la parola 'assoluzione'), e una ostetrica è uscita completamente indenne. Stesse accuse per tutti: peculato e truffa ai danni dello Stato. Condannati anche due intermediari cinesi: Wu Lihua detta Giulia e Li Jie detto Luigi; entrambi erano stati già giudicati colpevoli per una serie di episodi ai quali ne sono stati aggiunti di ulteriori che hanno portato le pene rispettivamente a 2 anni e a un anno e un mese. Le sentenze sono state pronunciate oggi, venerdì 11 giugno, dal giudice delle udienze preliminari Chesi.

I fatti arrivati in aula stamani fanno parte dell'inchiesta portata a termine dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che nell'estate del 2018 alzarono il velo su un giro di mazzette intascate da alcuni medici che, durante l'orario di lavoro ma fuori dal circuito delle prenotazioni, ricevevano pazienti raccomandati dagli intermediari ricevendo compensi a nero. Pazienti cinesi nel caso del primo troncone di inchiesta, italiani nel secondo che si è sviluppato grazie alle telecamere nascoste dentro l'ospedale proprio per osservare l'operato dei medici. Dalle immagini sono emersi comportamenti anomali che hanno spinto la procura a contestare ulteriori visite 'clandestine' a sanitari che in un primo momento non erano stati coinvolti nelle indagini.

Riprenderà invece a novembre il processo a carico dell'ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia, Giansenio Spinelli, finito sul banco degli imputati con l'accusa di omessa denuncia.



Edizioni locali collegate: Prato

