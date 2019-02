01.02.2019 h 12:18 commenti

Favori ai cinesi, tutti assolti i poliziotti accusati di aver accettato regali in cambio di aiuti

Si chiude con un colpo di scena il processo che già aveva visto prescrivere la maggior parte delle accuse. Le difese: "Fine di un incubo"

Tutti assolti. Al termine di tre ore di camera di consiglio oggi, venerdì primo febbraio, il tribunale ha cancellato con una sfilza di assoluzioni e di dichiarazioni di prescrizione le pesanti accuse a carico dei cinque poliziotti della questura di Prato finiti nel guai undici anni fa perché ritenuti vicini ad un facoltoso cinese e ritenuti responsabili di aver elargito favori in cambio di soldi e regali. Tra lacrime, abbracci e impeti di esultanza gli allora vicequestore aggiunto e capo delle Volanti Fabio Pichierri (avvocato Manuele Ciappi), l'ispettore capo dell'Ufficio immigrazione Daniela Ognibene (avvocato Grazia Ciarlitto), il viceispettore dell'Ufficio prevenzione generale Emanuele Ghimenti (avvocato Ugo Fanti), l'ispettore capo dell'Ufficio controllo del territorio Sergio Galise (avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro), e l'agente dell'Ufficio immigrazione Emanuele Passeri (avvocato Andrea Pagnini) hanno accolto la sentenza, la stessa pronunciata per Dong Bangyun (avvocato Gabriele Zanobini).Sulle loro teste pesava la richiesta di condanna del pubblico ministero, Laura Canovai: 27 anni di carcere, complessivamente. Le pene più dure per Passeri – 7 anni e mezzo – e per Pichierri, 6 anni.Corruzione, abuso d'ufficio, omessa denuncia, falso ideologico, rivelazione del segreto d'ufficio: queste a vario titolo le accuse mosse nei confronti dei poliziotti. Un procedimento arrivato a processo tardi tanto che per 19 dei 26 capi di imputazione era già intervenuta la prescrizione. Quello che resta si prescriverà nel 2020 e difficilmente per quella data sarà stato celebrato l'eventuale processo di Appello.L'inchiesta minò alle fondamenta la questura: quattro poliziotti arrestati (la misura cautelare raggiunse anche due carabinieri condannati con il patteggiamento). Agli agenti la procura contestava di aver preso soldi, accettato regali e cene a fronte di favori fatti direttamente a Dong Bangyun, personaggio di spicco della comunità cinese, o attraverso lui ad altri suoi connazionali. Favori – ha sempre sostenuto la procura – relativi principalmente ai permessi di soggiorno attraverso una gestione 'semplificata' a tutto vantaggio dei cinesi. Una tesi che la folta schiera di avvocati difensori ha sempre respinto nel corso dell'istruttoria smontando pezzo per pezzo il lavoro investigativo di un anno e mezzo che aveva messo insieme un gran numero di episodi sospetti che – stando alla costruzione degli inquirenti – rappresentava l'intreccio di interessi che legava i poliziotti al referente della comunità cinese”. La sentenza di oggi ha detto che questo non è stato.“La riflessione è che probabilmente questa inchiesta – le parole di Manuele Ciappi, difensore di Pichierri, attualmente vicequestore a Bologna – è stata comunicata dalla polizia giudiziaria alla procura, involontariamente per carità, in maniera sovradimensionata. Il fatto è che la carriera che Pichierri poteva fare e non ha fatto nessuno gliela potrà restituire”.“Da sette anni e mezzo a zero – il commento lapidario dell'avvocato Andrea Pagnini, difensore di Michele Passeri – il mio assistito si è fatto quattro mesi di carcere, è stato messo fuori dalla polizia e dopo tutti questi anni ecco come è finita. La sentenza premia un'istruttoria puntuale: il tribunale ha davvero studiato le carte di un processo in parte mediatico”.