Favori ai cinesi, rinvio a giudizio per un consulente del lavoro. Assolta la sua dipendente

Si è chiusa l'udienza preliminare per il troncone principale dell'inchiesta "Colletti bianchi". E' però corsa contro il tempo per evitare la prescrizione dei reati contestati ai vari imputati

Il troncone più grosso dell'inchiesta 'Colletti bianchi' che sul finire del 2016 portò alla scoperta di due 'documentifici' gestiti da altrettanti studi di consulenza aziendale (non collegati tra loro) per il rilascio dei permessi di soggiorno, è arrivato all'udienza preliminare. Sessantaquattro gli imputati – 59 cinesi e 5 italiani tra i quali spicca il consulente del lavoro Filippo Rosini – accusati a vario titolo di falsità ideologica, immigrazione clandestina e truffa. La lunga sfilza di reati contestati si è intanto sgonfiata: molto si è già prescritto, tanto che sette imputati sono usciti dal procedimento, e quello che resta si prescriverà entro un anno e mezzo.Nutrito l'esercito di avvocati che ha affollato oggi, mercoledì 5 maggio, l'aula Galli Alessandrini. Pochi gli imputati presenti davanti al giudice delle udienze preliminari, Francesca Scarlatti, e al pubblico ministero Laura Canovai che ha ereditato il fascicolo del collega Lorenzo Gestri, da pochi giorni trasferito alla procura di Firenze.Sono stati 45 i rinvii a giudizio compreso quello di Filippo Rosini, consulente con studi a Prato e a Pistoia. Il professionista finì in carcere con altre due persone, socie di un altro studio di consulenza del lavoro: il commercialista veronese Alberto Robbi e Zhong Ranchang. Molto diverso il destino giudiziario dei tre: mentre Rosini è approdato oggi all'udienza preliminare, Robbi, a processo con rito immediato, è in attesa della sentenza di primo grado (per lui l'accusa ha chiesto 8 anni di carcere) e il cinese è già stato condannato con rito abbreviato a 5 anni di reclusione.Nell'udienza preliminare, con rito abbreviato, è stata assolta una impiegata dello studio Rosini, accusata di aver fabbricato documenti per consentire ai clienti cinesi di ottenere il permesso di soggiorno anche se privi dei requisiti necessari. Condannata, invece, una impiegata cinese che ha scelto il patteggiamento.Il giudice ha disposto lo stralcio per 14 cinesi irreperibili: nei loro confronti, la giustizia procederà se e quando saranno rintracciati. Per tutti gli altri il processo si aprirà a febbraio del prossimo anno.Un'inchiesta di enormi proporzioni quella denominata 'Colletti bianchi' per il coinvolgimento, appunto, di professionisti che, secondo l'accusa e le indagini della guardia di finanza, avevano messo i loro studi e le loro competenze a disposizione di quei cinesi che, senza documenti appositamente fabbricati, non sarebbero mai usciti dalla clandestinità. Oltre alle tre custodie cautelari in carcere, la procura ottenne anche 12 arresti domiciliari e 19 obblighi di dimora a cui si aggiunsero una cinquantina di denunce a piede libero per dipendenti, collaboratori e clienti dei due studi.