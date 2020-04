28.04.2020 h 10:37 commenti

Favori ai cinesi, la procura ha chiuso le indagini: in undici accusati di corruzione

Somme di denaro e regali per sistemare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Nell'inchiesta, e già a processo, due poliziotti della questura di Prato. Già condannati gli intermediari

Somme da 200 euro in su per facilitare, accelerare o sistemare le pratiche per il permesso di soggiorno. E' quanto avrebbero pagato a due poliziotti della questura di Prato gli undici cinesi a cui la procura ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ipotizzando il reato di corruzione. I fatti contestati risalgono al periodo 2011-2015 e a gennaio 2016 portarono all'arresto dei coniugi Maria Cristina Massaro e Roberto Brunetti, entrambi in servizio alla questura di Prato con il ruolo,

rispettivamente, di vicedirigente dell'ufficio immigrazione e ispettore della Digos. Il sostituto Laura Canovai ha chiuso in questi giorni il secondo filone dell'inchiesta per la quale è ancora in corso il processo a carico dei due poliziotti, mentre sono stati già condannati a due anni (rito abbreviato) la mediatrice culturale Yin Dongxue, detta Neve, e a un anno e due mesi la consulente del lavoro Mascia Visconti (patteggiamento); stando alle indagini della Squadra mobile, erano loro l'anello di congiunzione tra i cinesi e gli agenti. Gli indagati hanno venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati prima che la procura depositi le richieste di eventuali rinvii a giudizio.

Un fitto scambio di favori alla base dei rapporti tra i poliziotti e gli intermediari a giudicare dai casi contestati: la procura ha messo in fila almeno trentacinque episodi di corruzione. Si parla di almeno quindici occasioni nelle quali la consulente del lavoro avrebbe versato tra i 200 e i 1.500 euro alla vicedirigente dell'ufficio immigrazione per agevolare l'esito delle pratiche di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno attraverso, per esempio, un'integrazione dei documenti o un più rapido appuntamento in questura. In un'altra ventina di occasioni, invece, in cambio dell'inserimento nei permessi di soggiorno dei figli minori dei richiedenti anche se non presenti in Italia, i due poliziotti avrebbero ricevuto ogni volta 500 euro oltre ad almeno quattro telefoni cellulari e a conti pagati dalla mediatrice culturale per abbigliamento, borse e scarpe di marca in vari negozi della città.

La ricostruzione dei fatti è stata sempre respinta con forza dai coniugi che hanno scelto di difendersi in dibattimento per smontare uno ad uno i tasselli dell'accusa. Nell'inchiesta del sostituto Canovai anche il medico di base di Roberto Brunetti, accusato di falso ideologico per aver rilasciato un certificato dietro l'altro consentendo al suo assistito di mancare dal lavoro 385 giorni tra il 2014 e il 2015. Il poliziotto fu arrestato mentre, con un certificato di malattia in corso, stava facendo la scorta a un portavalori.



