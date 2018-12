19.12.2018 h 17:15 commenti

Favori ai cinesi, il pm chiede pesanti condanne per i poliziotti ma incombe la prescrizione

Ultime battute del processo a carico dei poliziotti della questura di Prato accusati di aver messo in piedi un sistema di favori ai cinesi alle prese con il rilascio del permesso di soggiorno. Prescritti tutti gli episodi di corruzione e di abuso d'ufficio. Procedibili solo i reati di falso ideologico e rivelazione del segreto d'ufficio. I fatti contestati risalgono al 2008. Il pm: "La prescrizione è la sconfitta dello Stato"

Diciannove capi di imputazione prescritti su ventisei. “La sconfitta dello Stato”, così il pubblico ministero Laura Canovai ha aperto la requisitoria del processo a carico di cinque poliziotti della questura di Prato – tra loro l'ex vicequestore Fabio Pichierri – accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico, abuso d''ufficio e rivelazione del segreto d'ufficio per aver favorito cittadini cinesi nel rilascio dei permessi di soggiorno. A dieci anni esatti dai fatti contestati e a otto dall'ondata di arresti (carcere o domiciliari per quattro agenti, due carabinieri e due cinesi), è ai titoli di coda il processo di primo grado scaturito dall'inchiesta della procura di Prato che portò a galla un sistema di favori per i quali, ha sempre sostenuto l'accusa, venivano corrisposti vestiti, pacchi regalo, cene e soldi. Un percorso giudiziario vecchio che ha portato alla prescrizione tutti gli episodi di corruzione, tutti gli episodi di abuso d'ufficio e i reati di omessa denuncia contestati ad alcuni degli imputati. Ancora procedibili il falso ideologico e la rivelazione del segreto d'ufficio: reati destinati a scadere in Cassazione se non addirittura in Appello. Oggi, mercoledì 19 dicembre, sono arrivate le richieste di condanna. Tutte pesantissime. Per la sentenza si dovrà aspettare il 21 gennaio.Il pm ha chiesto 7 anni e mezzo per Michele Passeri, assistente di polizia in servizio all'ufficio Immigrazione, 6 per Fabio Pichierri, capo delle Volanti oltre che vicequestore, 3 anni ciascuno per Daniela Ognibene e Emanuele Ghimenti, rispettivamente ispettore capo in forza all'ufficio Immigrazione e viceispettore all'ufficio Prevenzione generale, 2 anni e 8 mesi per Sergio Galise, ispettore capo all'ufficio Controllo del territorio. Imputati anche quattro cinesi: richiesta di condanna a 5 anni e mezzo solo per uno, Dong Bangyun, ritenuto uno dei maggiori esponenti della comunità cinese insediata a Prato; “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” per gli altri.A fine mattina e per tutto il pomeriggio, la parola è passata alla nutrita schiera di avvocati: Andrea Pagnini (Passeri), Nicola Zanobini (Dong), Manuele Ciappi (Pichierri), Michele Nigro (Galise), Ugo Fanti (Ghimenti), Grazia Ciarlitto (Ognibene), Giuseppe Nicolosi e Raimondo Preti per i cinesi accusati di reati prescritti; Andrea Pagnini (Passeri), farà la sua arringa alla prossima udienza.A indagare sui poliziotti furono gli stessi colleghi che, coordinati dai sostituti Canovai e Paolini, composero il puzzle delle accuse. A far partire le indagini fu la denuncia presentata da un marocchino che lamentava 'stranezze' all'ufficio Immigrazione facendo riferimento a mazzette. Emerse che alcuni agenti avevano rapporti con Dong che chiedeva favori non solo per gestire le pratiche dei connazionali a caccia del permesso di soggiorno, ma anche per risolvere i suoi problemi personali. I poliziotti si sarebbero adoperati per gestire le richieste di rilascio del titolo di soggiorno anche in assenza dei requisiti richiesti o inserendo nella documentazione figli dei richiedenti senza che questi fossero effettivamente presenti.